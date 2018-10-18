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Beykoz’a değer katacaklar

Düşler Vadisi Riva ve Mesa Çubuklu 28 projeleri Beykoz’un değerini artıracak.

18 Ekim 2018 Perşembe 10:00
Beykoz’a değer katacaklar

Beykoz’un en değerli lokasyonlarından Riva, yeni konut projeleri ile yeniden gündemde. Emlak Konut GYO güvencesiyle Galatasaray’ın Riva arazisinde hayata geçirilecek Düşler Vadisi Riva bugün tanıtılacak. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz’ın katılımıyla düzenlenecek basın toplantısında projenin detayları kamuoyuna açıklanacak. Öte yandan, sektöründe yaklaşık 50 yılı geride bırakan MESA Beykoz Çubuklu’da MESA Orman projesinden sonra Mesa Çubuklu 28 projesiyle bölgeye katma değer sağlayacak az katlı ve özgün mimarisiyle ayrıcalıklı bir yaşam fırsatı daha sunuyor. 80 bağımsız bölüm ve bir ticari alanı öne çıkan butik projede anahtar teslimleri gelecek yıl yapılacak.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 10:00
  1. Emlak Konut GYO
  2. Galatasaray
  3. Düşler Vadisi Riva
  4. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli
  5. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
  6. Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz
  7. MESA Beykoz Çubuklu
  8. MESA Orman
  9. Mesa Çubuklu 28

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