Beyin krize girerse inme gelir



Felç geçiren bir hasta için ilk 8 saat son derece önemli. Bu 8 saatin kıymeti o kadar büyük ki, hastanın yakınlarının çok seri hareket etmeleri gerekiyor. Bu kısa süre içinde müdahale edilebilen ve beyin dokusuna tekrar kan gitmesi sağlanabilen hastalarda, felç tamamen ya da çok az hasarla düzelebiliyor çünki..

Konuşma bozukluğu, kollarda ve bacaklarda geçici hissizlik, görme kaybı gibi belirtiler gösteren felç, acil tedavi gerektiriyor. Felcin öncü belirtileri büyük ölçüde çözüldü.

■ Geçici konuşma bozukluğu,

■ Bacaklarda, ellerde, kollarda geçici kuvvetsizlik, hissizlik. Bu yakınmalar önemsenmezse, beyin tıkanma riski yüksektir.

Felcin sebebi ne?

Beyin fonksiyonunun ani kaybı; beyin kanaması veya beyin damarlarındaki tıkanmaya da bağlı olarak gerçekleşince felç ya da inme dediğimiz hastalık meydana geliyor.

Böylece vücudun bir ya da daha fazla uzvu hareket yeteneğini kaybediyor. Konuşma ve görme bozukluğu, hafıza kaybı oluşuyor. Buna bir tür “beyin krizi” denilebilir.

Damar tıkanıklığına bağlı olan inmelerde damarı tıkanan beyin dokusuna İlk altı ya da sekiz saat içinde yeniden, kan gitmesi sağlanırsa, hasta tamamen veya kısmen düzelebiliyor. Süre geciktiğinde damarı tıkanan beyin ve çevre dokusu canlılığını kaybettiğinden artık çabalar sonuçsuz kalıyor. Yani hasta ya ömür boyu felçli kalıyor ya da ölüyor.

Temel sebep damar sertliği

Fizyoterapi gibi yöntemlerle uzun vadede kısmen bir düzelme sağlanabilir. Fakat erken müdahalede daha işlem sırasında bile hastanın düzeldiği görülmüştür.

Temel sebep damar sertliği olduğu için, damar sertliğine yol açan her unsur felce zemin hazırlar.. Kalp, damar hastaları, hipertansiyon (yüksek tansiyon), diyabet (şeker hastalığı), kolesterol yüksekliği bu açıdan risk altındadır. Tabii daha çok erkekler..