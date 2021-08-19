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Aktüel Beyin kanaması geçirdi! Teşkilat oyuncusu Mesut Akusta kimdir?
Aktüel

Beyin kanaması geçirdi! Teşkilat oyuncusu Mesut Akusta kimdir?

Teşkilat dizisi oyuncusu Mesut Akusta Ankara'daki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Peki Mesut Akusta kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-08-19 22:16:00 -
Beyin kanaması geçirdi! Teşkilat oyuncusu Mesut Akusta kimdir?

Teşkilat dizisi oyuncusu Mesut Akusta Ankara'daki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Mesut Akusta kimdir?

Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 yılında Konya'da doğdu. Babasının vefatı üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da gördü. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997'de Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular isimli müzakerelerde yer aldı. 14 Ocak 2011 yılında kaza yapan Mesut Akusta büyük bir tehlike atlatmıştır.

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