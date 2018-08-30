Beyaz plastik eşyalar nasıl temizlenir?

SİRKE İLE TEMİZLİK

Sirke, parlatıcı ve ağartıcı özelliği olan doğal bir maddedir. Bu maddenin zarar verici, aşındırıcı etkisi az olması nedeniyle en güvenli uygulanabilecek yöntemlerden bir tanesidir.

Derin bir kap içerisine ılık su ekleyiniz ve koyduğunuz ılık suyun içerisine bir çay bardağı sirke ilave ediniz. Hazırlamış olduğunuz sirkeli su içerisinde ıslattığınız pamuklu bez ile beyaz eşyalarınızı siliniz.

Bu işlemden sonra mutlaka duru su ile beyaz eşyalarınızı silin. daha sonra kurulayın. Kurulama işlemi kesinlikle unutulmaması gereken bir adımdır, her uygulamadan sonra kurulama işlemi yapılmalıdır.