Beşiktaş'tan yılın transfer bombası Andre Schürrle

Daha önce de gündeme gelen ancak şartların uymaması nedeniyle rafa kaldırılan Schürrle için bu kez koşullar transferi mümkün kılıyor. Borussia Dortmund tarafından gözden çıkarılan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezonu 400 bin euro kiralama ücreti karşılığında Fulham'da geçirdi. Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki Alman milli oyuncuyu kadrosuna katarak kanatlardaki skor eksikliğini de gidermeyi hedefliyor.

Kiralama teklifi yapılacak



Beşiktaş, Borussia Dortmund ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Schürrle için ilk etapta kiralama teklifinde bulunacak. Alman ekibi, 2016 yılında 30 milyon euroya Wolfsburg’dan transfer ettiği oyuncuyu, uygun bir ücretle yeniden kiralamaya sıcak bakıyor.



Kariyeri başarılarla dolu



Fulham'da kanatta oynamasına rağmen 24 maçta 6 gol üreten Schürrle, takımının küme düşmesine ise engel olamadı. Yıldız futbolcu, Brezilya’da gerçekleştirilen 2014 Dünya Kupası’nda şampiyonluk elde eden Alman Milli Takımı kadrosunda yer aldı. Schürrle, Almanya’nın Arjantin ile oynadığı ve 1-0 kazandığı final karşılaşmasında, Götze’nin attığı gole asist yapmıştı. Schürrle’nin 1 Premier Lig ve 2 Bundesliga şampiyonluğu bulunuyor.