Beşiktaş'tan yılın bombası Radamel Falcao!

Bir süredir Cenk Tosun'un sezon sonuna kadar kiralanması için İngiliz ekibi Everton ile görüşmelerde bulunan siyah-beyazlıların, Monaco'da forma giyen ve sezon başında Galatasaray'ın kapısından dönen Radamel Falcao için de harekete geçtiği iddia edildi.

Trabzospor'un Kolombiyalı oyuncusu Hugo Rodallega'nın, "Teklif alırsa Türkiye'ye gelmeli" dediği vatandaşı Falcao'nun, Monaco'nun önlenemez düşüşünün içinde yer almak istemediği için Türkiye'den gelen öneriyi değerlendirmek istediği iddia edildi.

Beşiktaş'a gelme ihtimali çok yüksek

Kolombiya'da yayın yapan 'Caracol Radio'su da, "Adı bir ara Real Madrid ile anıldı fakat transfer gerçekleşmedi.

Türkiye'den yapılan bu teklif ona iyi gelecektir" ifadelerini kullanarak; Falcao'nun Beşiktaş'ı seçme ihtimalinin çok yüksek olduğunu iddia etti.

Rodallega'nın sunduğu bazı gerekçelerin ardından 32 yaşındaki golcünün Türkiye'de Beşiktaş'ta oynamanın kendisi için daha avantajlı olduğuna karar verdiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon 3 kez uyluk yaralanması yaşayan ve (22, 21, 21) toplam 64 gün sahalardan uzak kalan Radamel Falcao, 9 resmi maçta görev yapamadı.

Toplam 435 resmi karşılaşmada forma giyen Kolombiyalı süper star bu karşılaşmalarda 259 gol atarken, 51 de asist yapmayı başardı.