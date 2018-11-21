THY- Noukşot
0553 313 94 23

Beşiktaş'tan yılın bombası Radamel Falcao!

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, dünyaca ünlü golcü oyuncu Radamel Falcao'ya kanca attı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 03:36
Beşiktaş'tan yılın bombası Radamel Falcao!

Bir süredir Cenk Tosun'un sezon sonuna kadar kiralanması için İngiliz ekibi Everton ile görüşmelerde bulunan siyah-beyazlıların, Monaco'da forma giyen ve sezon başında Galatasaray'ın kapısından dönen Radamel Falcao için de harekete geçtiği iddia edildi.

Trabzospor'un Kolombiyalı oyuncusu Hugo Rodallega'nın, "Teklif alırsa Türkiye'ye gelmeli" dediği vatandaşı Falcao'nun, Monaco'nun önlenemez düşüşünün içinde yer almak istemediği için Türkiye'den gelen öneriyi değerlendirmek istediği iddia edildi.

Beşiktaş'a gelme ihtimali çok yüksek

Kolombiya'da yayın yapan 'Caracol Radio'su da, "Adı bir ara Real Madrid ile anıldı fakat transfer gerçekleşmedi.

Türkiye'den yapılan bu teklif ona iyi gelecektir" ifadelerini kullanarak; Falcao'nun Beşiktaş'ı seçme ihtimalinin çok yüksek olduğunu iddia etti.

Rodallega'nın sunduğu bazı gerekçelerin ardından 32 yaşındaki golcünün Türkiye'de Beşiktaş'ta oynamanın kendisi için daha avantajlı olduğuna karar verdiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon 3 kez uyluk yaralanması yaşayan ve (22, 21, 21) toplam 64 gün sahalardan uzak kalan Radamel Falcao, 9 resmi maçta görev yapamadı.

Toplam 435 resmi karşılaşmada forma giyen Kolombiyalı süper star bu karşılaşmalarda 259 gol atarken, 51 de asist yapmayı başardı.

 

 

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 03:36
  1. Beşiktaş
  2. Radamel Falcao
  3. Monaco
  4. Kolombiya
  5. Transfer haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan Suudi Arabistan açıklaması
    1. Trump'tan Suudi Arabistan açıklaması
    2. Beşiktaş'tan yılın bombası Radamel..
    3. Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 84 kişilik "FETÖ..
    4. İşte Fatih Terim'in yeni 10 numarası!..
    5. Prens Selman'ın tahtı tehlikede
    6. Galatasaray aradığı stoperi..
    7. "İçki yasaklanmasın" diyen laikçiler..
    8. Türkiye'yi içten çökertiyorlar! MEB..
    9. TOBB ve meslek kuruluşları..
    10. Washington Post'tan Trump'ın Kaşıkçı..
    11. ABD'li Senatör Dianne Feinstein: Emri..
    12. BM'de yarım milyar dolarlık seyahat..
    13. Futbol: UEFA Uluslar Ligi
    14. "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    15. Basketbolda maçın ardından
    16. Su tahliye kuyusuna düşen koyunu..
    17. Balkan Ombudsmanlar Birliği kuruldu
    18. İran'dan Trump'ın Suudi Arabistan..
    19. PSG'nin yıldızları Neymar ve Mbappe..
    20. Basketbolda maçın ardından
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı