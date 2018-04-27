Beşiktaş'tan 'taraftara açık idman' planı

Bu konuda son kararı teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği öğrenildi.

Siyah-beyazlı futbolcuların statta yapacağı idmana binlerce taraftarın gelip takımlarına büyük destek vermesi bekleniyor.

Galatasaray da Fenerbahçe maçı öncesinde idmanı taraftara açmıştı ve büyük yankı uyandırmıştı

TERİM 6-1 GÜNEŞ

Fatih Terim'in meslektaşı Şenol Güneş'e karşı da üstünlüğü bulunuyor. İki tecrübeli hoca, 6 yıl sonra 14. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki söz konusu karşılaşmalarda Fatih Terim'in Güneş'e karşı galibiyetlerde 6'ya 1 üstünlüğü bulunuyor.