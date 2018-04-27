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Beşiktaş'tan 'taraftara açık idman' planı

Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, takımı ve taraftarı bu derbiye motive etmek için cumartesi günü yapacağı son antrenmanı Vodafone Park'ta gerçekleştirmeyi planlıyor.

27 Nisan 2018 Cuma 09:54
Beşiktaş'tan 'taraftara açık idman' planı

Bu konuda son kararı teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği öğrenildi.

Siyah-beyazlı futbolcuların statta yapacağı idmana binlerce taraftarın gelip takımlarına büyük destek vermesi bekleniyor.

Galatasaray da Fenerbahçe maçı öncesinde idmanı taraftara açmıştı ve büyük yankı uyandırmıştı

TERİM 6-1 GÜNEŞ

Fatih Terim'in meslektaşı Şenol Güneş'e karşı da üstünlüğü bulunuyor. İki tecrübeli hoca, 6 yıl sonra 14. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki söz konusu karşılaşmalarda Fatih Terim'in Güneş'e karşı galibiyetlerde 6'ya 1 üstünlüğü bulunuyor.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 09:54
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