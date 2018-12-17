Beşiktaş'tan son 12 sezonun en kötü performansı





İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 16. haftalar itibarıyla son 12 sezonun en kötü performansını sergiliyor.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2018-2019'un geride kalan 16 haftasında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 26 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, önceki 11 sezonun gerisinde kaldı.

Beşiktaş'ın 16. haftalar dikkate alındığında Süper Lig'deki son 12 sezon performansı şöyle:

SEZON GALİBİYET BERABERLİK YENİLGİ PUAN 2018-2019 7 5 4 26 2017-2018 8 6 2 30 2016-2017 10 5 1 35 2015-2016 12 2 2 38 2014-2015 11 2 3 35 2013-2014 9 5 2 32 2012-2013 7 6 3 27 2011-2012 7 6 3 27 2010-2011 8 3 5 27 2009-2010 9 5 2 32 2008-2009 8 4 4 28 2007-2008 9 4 3 31





- En kötü sezonunu 2005-2006'da yaşadı





Beşiktaş, Süper Lig'in düzenli olarak 34 hafta şeklinde oynandığı 1994-1995 sezonundan beri 16 maçlık serilerde 4 kez kötü performansıyla dikkati çekti.

Ligde 2005-2006 sezonunun 16 haftalık bölümünde 25 puanda kalarak en başarısız performansını yapan siyah-beyazlı takım, 2018-2019'un yanı sıra 2006-2007 ve 2004-2005'te 26'şar puan elde edebildi.





- Şenol Güneş yönetiminde en kötü performans





Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son iki sezondaki düşüşünü engelleyemedi.

Geçen sezon 16. haftayı 30 puanla geçen siyah-beyazlı ekip, bu sezonun aynı döneminde 26 puan toplayabildi.

Güneş'in ilk sezonu olan 2015-2016'da 38 puan alan Beşiktaş, 2016-2017'nin 16. haftasını ise 35 puanla geçmişti.





- 5. kez 30 puanın altında kalacak





Beşiktaş, ligin son 25 sezonunda 5. kez ilk yarıyı 30 puanın altında tamamlayacak.

Ligde 2004-2005 sezonun ilk yarısını 29 puanla tamamlayan siyah-beyazlılar, 2005-2006'nın ilk bölümünde 25 puana ulaşabildi. 2006-2007 sezonunda ilk yarı sonunda 29 puan elde eden Beşiktaş, 2010-2011'in birinci devresini 28 puanla geçti.

Bu sezonun ilk yarısındaki son maçını Kasımpaşa ile oynayacak siyah-beyazlı takım, rakibini mağlup etse dahi 29 puana ulaşabilecek ve 1994-1995'ten beri beşinci kez 30 puan barajının altında kalacak.