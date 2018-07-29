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Beşiktaş'tan Pepe için resmi açıklama!

Beşiktaş Kulübü, Pepe'nin Premier Lig ekibi Wolverhampton'a gitmek istediğini yönetime ilettiği ve yönetimin de gelecek tekliflere açık olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

29 Temmuz 2018 Pazar 19:31
Beşiktaş'tan Pepe için resmi açıklama!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Pepe’nin İngiltere’den transfer teklifleri alıp ayrılmak istediğini kulübümüze bildirdiği yönünde yer alan iddialar tamamen asılsızdır. Ne oyuncumuz Pepe’nin ne de kulübümüzün ayrılık ile ilgili bir düşüncesi yoktur."

 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 19:31
  1. Pepe
  2. Beşiktaş

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