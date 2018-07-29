Beşiktaş'tan Pepe için resmi açıklama!
Beşiktaş Kulübü, Pepe'nin Premier Lig ekibi Wolverhampton'a gitmek istediğini yönetime ilettiği ve yönetimin de gelecek tekliflere açık olduğu yönündeki haberleri yalanladı.29 Temmuz 2018 Pazar 19:31
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Pepe’nin İngiltere’den transfer teklifleri alıp ayrılmak istediğini kulübümüze bildirdiği yönünde yer alan iddialar tamamen asılsızdır. Ne oyuncumuz Pepe’nin ne de kulübümüzün ayrılık ile ilgili bir düşüncesi yoktur."
YORUM YAZ