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Beşiktaş'tan 'Pepe' açıklaması: Böyle bir düşüncemiz yok

Beşiktaş'ın yollarını ayıracağı öne sürülen Pepe'nin, iddia edildiği gibi Premier Lig'e transfer olmayacağı ortaya çıktı. Beşiktaşlı kurmaylar, Portekizli yıldızdan çok memnun olduklarını ifade etti

29 Temmuz 2018 Pazar 21:03
Beşiktaş'tan 'Pepe' açıklaması: Böyle bir düşüncemiz yok

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta Pepe'nin Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'a transfer olacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı...

Habertürk'ten Kartal Yiğit'e özel açıklamalarda bulunan Siyah-Beyazlı yöneticiler, iddiaları yalanladı. Yönetimin, dünyaca ünlü Portekizli yıldızla yolları ayırmak gibi bir düşüncelerinin olmadığı ifade edildi.

Yöneticiler, yaptıkları açıklamada, "Böyle bir durum söz konusu değil. Biz Pepe'den çok memnunuz. Kendisi bizim oyuncumuzdur. Zaten gitmek de istemiyor" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili resmi açıklamada ise "Ne oyuncumuz Pepe’nin ne de kulübümüzün ayrılık ile ilgili bir düşüncesi yoktur" denildi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 21:03
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