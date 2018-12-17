Beşiktaş'tan ayrılan Pepe'ye İngiltere'den sürpriz talip

Beşiktaş'la karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini feshedecek olan Pepe, devre arasında yeni bir maceraya atılmanın hesaplarını yapıyor.

Çinliler talip

Portekizli savunmacıyla ilgili olarak ilk teklif Porto'dan gelirken, birçok Çin kulübü de yıldız savunmacıyı kadrosuna dahil etmenin hesaplarını yapıyor.

Ancak Pepe'nin, sözleşme fesih şartlarını kulüpler görüşmeye başlamasının ardından, bu futbolcuya yeni bir teklif geldi.

Wolverhampton ile görüşecek

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Wolverhampton, Pepe'yi devre arasında kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.