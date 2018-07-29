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Beşiktaş'ta Pepe takımdan ayrılıyor mu? İşte Beşiktaş'ın kararı

Siyah beyazlı ekip dünyaca ünlü stoperi Pepe'yi satış listesine koyduğu iddia edildi.

29 Temmuz 2018 Pazar 13:51
Beşiktaş'ta Pepe takımdan ayrılıyor mu? İşte Beşiktaş'ın kararı

DÜNYA Kupası’nda gösterdiği performansla Avrupa’nın dev kulüplerinin ilgisini çeken Vida’nın satılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle Liverpool ve Everton, 29 yaşındaki Hırvat stoperle yakından ilgileniyor. Bütün teklifler masaya geldiğinde son karar verilecek. Sürpriz gelişme ise Pepe’den geldi. Yönetimin 35 yaşındaki futbolcu için satış kararı aldığı öğrenildi. Mukavelesi 2019’da bitecek tecrübeli futbolcu kalırsa, sezon sonu bedelsiz ayrılacak. 

MALİYETİ ÇOK YÜKSEK

Kartal’dan senelik 4 milyon 750 bin euro garanti ücret alan Pepe, aynı zamanda puan başına 4 bin euroyu da cebine koyuyor. Siyah-Beyazlılar, hem bonservis bedeli kazanmayı hem de maliyetten kurtulmayı planlıyor. Son olarak Roco transfer edilmişti. Medel de stoperde oynayabiliyor. Pepe giderse, bir savunmacı alınacak.

Kaynak:Akşam

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 13:51
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  2. Pepe
  3. Portekiz
  4. Stoper

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