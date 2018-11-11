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Beşiktaş'ta kriz büyüyor! Taraftardan protesto

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta, taraftarlar yönetime ve futbolcular büyük tepki gösterdi.

11 Kasım 2018 Pazar 23:12
Beşiktaş'ta kriz büyüyor! Taraftardan protesto

Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasının 85. dakikasında Beşiktaş tribünleri Başkan Fikret Orman’a tepki gösterdi ve Fikret Orman paralar nerede?’ diye tezahürat yaptı.

Beşiktaş tribünleri, Sivasspor karşılaşmasının 85. dakikasında Başkan Fikret Orman’ı protesto etti. Dakikalar 85’i gösterdiğinde skor konuk ekibin lehine 2-1’ken Beşiktaş tribünleriFikret Orman paralar nerede?’ diye tezahürat yaptı. Tribünlerin tezahüratı maç sonuna kadar devam etti.

Tribünler ayrıca futbolculara da ‘Ruhunuz nerede’ diye tezahürat yaparak tepki gösterdi. Karşılaşmanın sonlarında ise Beşiktaş taraftarı, Sivasspor’u alkışladı.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 23:12
  1. Sivas
  2. Beşiktaş

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