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Beşiktaş'ta flaş gelişme! Sözleşmeler feshediliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta, kadroda düşünülmeyen ve talipleri çıkmayan Aras Özbiliz ve Veli Kavlak'ın sözleşmeleri kulüp tarafından tek taraflı olarak feshedilecek.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:50
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Sözleşmeler feshediliyor

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle takımdan çok uzun bir süredir ayrı kalan ve iyileşme konusunda da henüz beklenen noktaya gelemeyen Veli Kavlak ile geldiği günden bu yana teknik direktörŞenol Güneş'in gözüne giremeyen Aras Özbiliz'le yollar sonunda ayrılıyor.

Beşiktaş iki oyuncunun da sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme kararı alırken kısa süre içinde iki isme de bildirimde bulunulacağı öğrenildi.

İki oyuncunun da bonservislerinin verileceği belirtilirken FIFA'lık olma durumuna karşı ise iki isimle de karşılıklı konuşulacağı ve geçmişe dönük alacaklarının eksiksiz ödeneceği belirtildi.

Kartal'la sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek olan Veli Kavlak'ın maaşı 1 milyon 700 bin Euro olurken Aras Özbiliz ise senelik 1.2 milyon Euro kazanıyordu. (Habertürk)

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:50
  1. Beşiktaş
  2. Veli Kavlak
  3. Şenol Güneş
  4. Aras Özbiliz
  5. FIFA

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