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Beşiktaş'ta divan üyeleri kararlarını verdiler

Beşiktaş Klübü'nde yapılan divan kurulunun istişare toplantısı sona erdi. Toplantıda divan üyeleri maça çıkmama yönünde görüşlerini belirtirken, yönetimin alacağı karara da uyacaklarını açıkladılar.

26 Nisan 2018 Perşembe 18:28
Beşiktaş'ta divan üyeleri kararlarını verdiler

Vodafone Park'ta basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kaldığı yerden itibaren tekrar oynanmasına karar verilmesiyle ilgili yönetim kurulu ile divan üyeleri, fikir alışverişinde bulundu.

'ÜYELER MAÇA ÇIKMAK İSTEMİYOR'

Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu başkanlığının çağrısı üzerine gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda üyelerin, derbi maçına çıkıp çıkmama konusunda görüşlerini aktardığı bildirildi. Divan üyelerinin bir bölümünün, karşılaşmaya çıkmama yönünde görüş belirttiği ancak yönetimin alacağı her türlü karara destek vereceklerini ilettikleri kaydedildi.

Toplantıya yaklaşık 800 üyenin katıldığı vurgulandı.

 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 18:28
  1. Beşiktaş
  2. Divan Kurulu
  3. Fenerbahçe

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