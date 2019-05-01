Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 5 Mayıs Pazar günü Galatasaray'la deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın yarım sahada yapılan üç takımlı turnuva maçlar ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi. Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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