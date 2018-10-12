Beşiktaş'ta bu sezon gol yükünü çeken ikili: Ryan Babel-Pepe AŞ

Cenk Tosun’un Everton’a transfer olmasından bu yana golcü sıkıntısı çekmeye devam eden Beşiktaş’ta iki oyuncunun performansı dikkatleri çekiyor. Süper Lig’de 8 hafta geride bırakılırken siyah-beyazlılarda Ryan Babel ile Pepe attıkları gollerle takımı sırtlıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş’in zaman zaman golcü olarak kullandığı Babel şu ana kadar attığı 6 golle takımının en skorer ismi durumunda. Hollandalı yıldız ligde 4 defa fileleri havalandırırken, UEFA Avrupa Ligi’nde de 2 gol atmayı başardı. Pepe’nin katkısı ise daha çok dikkat çekiyor. Portekizli yıldız stoper olmasına rağmen 5 defa ağları sarsarak takımın gizli golcüsü olduğunu gösterdi.

Kartal çok atmıyor

Beşiktaş’ın ligde bu sezon sadece 3-1 kazandığı BB Erzurumspor maçında 2 gol üzerine çıkmış olması dikkat çekiyor. Ayrıca Beşiktaş bu sezon en fazla 2 farklı galibiyet yaşayabildi. BB Erzurumspor maçının yanı sıra siyah-beyazlılar Kayserispor’u 2-0’la geçmişti.

Zemin iyileştiriliyor

Süper Lig’e millî aranın girmesi sonrasında Vodafone Park’ta zemin yenileme çalışmaları devam ediyor. Bakım çalışmalarının hem sabah hem de akşam sürdüğü öğrenilirken Vodafone Park’ın 10. haftada oynanacak Rizespor karşılaşmasına yetiştirilmesi bekleniyor.

KARTAL’IN GOLCÜLERİ

Babel 6 Pepe 5 Love 3 Larin 3 Lens 3 Oğuzhan 2 Gökhan 2 Quaresma 2 Caner 1 Tolgay 1 Roco 1 Negredo 3