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Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'ın yerine sürpriz isim!

Ligde Galatasaray'a kaybederek şampiyonluk yarışında büyük darbe alan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer hazırlıkları şimdiden başlarken, orta saha için Bursaspor'un Nijeryalı oyuncusu Abdullahi Shehu gündeme geldi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:37
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'ın yerine sürpriz isim!

Orta sahada yaklaşık 5 senedir adeta bir dinamo gibi çalışan ve taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Atiba Hutchinson'ın artık 35 yaşına gelmesi Beşiktaş'ı yeni arayışlara itti.
 
Bu arayışlar kapsamında hem kaliteli hem de kulübü maddi açıdan zorlamayacak bir oyuncu isteyen yönetimin önündeki isimlerden en önemlisi ise Bursaspor'un Nijeryalı orta sahası Abdullahi Shehu... 
 
25 yaşındaki Nijeryalı'nın Bursaspor'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ancak kontratını feshetmek isteyen kulüp 2 milyon euro yatırdığı anda oyuncuyu transfer etme hakkına sahip olabiliyor. 
 
Hem ön libero hem de sağ bek oynayabilen Shehu için menajeri William Davila, Bundesliga kulüplerinin de girişimlerde bulunduğunu belirtti. 
 
Shehu'nun Nijerya milli takımının dünya kupasındaki maçlarında sağ bek olarak ilk 11 oynaması bekleniyor. 
 
Başarılı oyuncu devre arasında Anorthosis'ten 300 bin euroya transfer edilmişti.  (Fanatik)

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:37
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