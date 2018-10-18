Beşiktaşlı yıldız isim kampta kadınla yakalandı!

Beşiktaş’ın forveti Vagner Love hakkında eski takım arkadaşından itiraf geldi. Futbol hayatını Brezilya’nın Taboao Da Serra takımında sürdüren Diego Souza, 2003 yılında birlikte Palmeiras forması giydikleri dönemde yaşadıkları bir anısını anlattı. O dönem takım arkadaşının kadro dışı bırakılması hadisesiyle ilgili konuşan 34 yaşındaki futbolcu, Vagner Love’un Palmeiras’tan ayrılmasının öncesindeki sürece dair “Vagner Love kampta bir kadınla iş üstünde yakalandı, bu yüzden o dönemki futbol direktörü tarafından kadro dışı bırakıldı” dedi.

“Aslında takımın yarısı kız arkadaşlarıyla bu işi yapıyordu, ancak yakalanan o oldu” diyen Diego Souza şöyle devam etti:

“Teknik direktör Karmino Kolombini idmanın ardından akşam tüm futbolcuları toplanmaya çağırdı. Ancak kimse bu buluşmanın amacını bilmiyordu. Toplanmanın gerçekleştiği bu odada sonra birden Vagner Love gözyaşlarına boğuldu."

"Sahaya çıkmamayı düşündük"

Souza, o dönem yaşananların kendilerini üzdüğünü, arkadaşları için verilen kararın adil olmadığını düşündükleri için sahaya çıkmamayı bile düşündüklerini söyledi. Souza ve Love, Palmeiras’ın yanı sıra Brezilya U-20 Milli Takımı’nda da birlikte oynamışlardı. (Milliyet)