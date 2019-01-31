Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa kimdir, kaç yaşında, nereli?
Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Süper Lig takımlarının her birinden transfer bombaları peş peşe geliyor. Tüm transfer dönemi boyunca sessizliğini koruyan Beşiktaş Japon yıldız Shinji Kagawa transferini bitirdi. Dünyaca ünlü yıldız Shinji Kagawa İstanbul'a geldi. Daha önce Borussia Dortmund ve Manchester United formaları giyen Shinji Kagawa kimdir?31 Ocak 2019 Perşembe 19:34
Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Süper Lig takımlarının her birinden transfer bombaları peş peşe geliyor. Tüm transfer dönemi boyunca sessizliğini koruyan Beşiktaş Japon yıldız Shinji Kagawa transferini bitirdi. Dünyaca ünlü yıldız Shinji Kagawa İstanbul'a geldi. Daha önce Borussia Dortmund ve Manchester United formaları giyen Shinji Kagawa kimdir?
Shinji Kagawa kimdir?
17 Mart 1989 tarihinde Kobe'de dünyaya geldi. Futbola ilkokul yıllarında başladı. Altyapı eğitimini Kobe NK FC'de ve FC Myag Barcelona'da aldı. 17 yaşındayken Cerezo Osaka takımına transfer oldu. Takıma katıldığı sezon Cerezo Osaka 2. Lig'e düştü.
2014'de 15 milyon Euro karşılığında eski kulübüne dönmüştür. A milli takımla ilk maçını ise 24 Mayıs 2008'de hazırlık maçında Fildişi Sahili'ne karşı oynamıştır.
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