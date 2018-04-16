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Beşiktaş'ın transferde ilk hedefi!

Spor Toto Süper Lig’de bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş diğer yandan da önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için harekete geçiyor. Siyah beyazlı yönetimin hedefinde Kayserispor’un başarılı oyuncusu Deniz Türüç var.

16 Nisan 2018 Pazartesi 13:47
Beşiktaş'ın transferde ilk hedefi!

Spor Toto Süper Lig’de 59 puanla lider Galatasaray’ın 1 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesini sürdüren Beşiktaş, önümüzdeki sezon güçlü bir kadro oluşturmak için şimdiden taarruza başladı.
Siyah beyazlı yönetim orta saha transferi için bu sezon Kayserispor’da başarılı bir performans gösteren ve milli takıma kadar yükselen Deniz Türüç’ü gözüne kestirdi.

Beşiktaşlı idarecilerin milli oyuncu Deniz Türüç'ü transfer listesinin ilk sıralarına aldığı ve sezonun bitmesini beklediği öne sürüldü.

BAŞKAN ORMAN MASAYA OTURACAK

Beşiktaş’ta başkan Fikret Orman'ın iyi diyaloglar içerisinde bulunduğu, aynı zamanda Kulüpler Birliği’nde yardımcısı olan Kayserispor Başkanı Erol Bedir'le sezon bitiminde görüşmelere başlayıp Deniz Türüç için resmi teklifi iletmeye hazırlandığı belirtildi.

ŞENOL GÜNEŞ ISRARCI

Önümüzdeki sezon kadro planlamasında daha genç bir takım oluşturmayı düşünen siyah beyazlı yönetimin, teknik direktör Şenol Güneş'in de transferini çok istediği Deniz Türüç konusunda şartları sonuna kadar zorlayacağı iddia edildi.

Sezon başı ve devre arası transfer döneminde başarılı orta saha için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de girişimlerde bulunduğu söylentileri vardı.

Deniz Türüç, bu sezon sarı kırmızılı formayla Spor Toto Süper Lig’de çıktığı 27 karşılaşmada 5 gol ve 5 asist kaydetti.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 13:47
  1. Beşiktaş
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