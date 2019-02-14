0553 313 94 23

Beşiktaş’ın E.Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş’ın yarın E.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:08
Beşiktaş’ın E.Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş’ın yarın E.Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.


Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında yarın saat 20.30’da Yeni Malatya Stadı’nda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, E.Y. Malatyaspor maçı kadrosuna 21 futbolcuyu dahil etti.


Şenol Güneş’in kadroya dahil ettiği isimler şöyle:



"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas Mirin, Enzo Roco, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Ricardo Quaresma, Shinji Kagawa, Jeremain Lens, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Burak Yılmaz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartallı kadınlar için yeni bir terapi hizmeti
    1. Kartallı kadınlar için yeni bir terapi..
    2. Can dostlar için Osmangazi’den örnek..
    3. Lale Manço: “ Barış, vefatından 20 yıl..
    4. Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı..
    5. Putin'den Suriye'de Türkiye ile "iş..
    6. Büyükorhan’da kapanan yollar açıldı
    7. İYİ Parti FETÖ’nün çiftliğine dönüştü!
    8. Sharapova, Indian Wells'ten çekildi
    9. Red Bull Uçuş Günü'ne katılmak için..
    10. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan..
    11. Çocuklar, profesyonel sporcu ve..
    12. Kapadokya’da o otel inşaatı yıkılıyor
    13. Cibutili çocuklar şifayı Türkiye'de..
    14. Başkan Uçak’tan Alaşehir’in örnek..
    15. Sanki 28 Şubat’ı bunlar yapmadı,..
    16. Tokat’a hanımeli değiyor
    17. Putin, Erdoğan ve Ruhani görüşmesine..
    18. Türkan Erdoğan Atabeyli ASM açıldı
    19. Eve balkondan girmek isteyen çocuk..
    20. Arnavutluk Meclisinde Başbakan Rama'ya..
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir