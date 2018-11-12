Beşiktaş'ı TFF'ye şikayet etti! Kadro dışı bırakıldı

Beşiktaşlı orta saha futbolcusu Tolgay Arslan'ın Sivasspor maçında kadroda olmama sebebi ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş'tan bir süredir parasını alamayan Tolgay Arslan’a söylenen tarihte ödeme yapılmadı. Bunun üzerine Tolgay, kulübü TFF’ye şikayet etti. Beşiktaş da Tolgay'ı maç kadrosuna almadı.