Beşiktaş'ı TFF'ye şikayet etti! Kadro dışı bırakıldı
Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor ile oynanan maçta Şenol Güneş tarafından kadroya alınmayan Tolgay Arslan hakkında şok gerçek ortaya çıktı.12 Kasım 2018 Pazartesi 12:09
Beşiktaşlı orta saha futbolcusu Tolgay Arslan'ın Sivasspor maçında kadroda olmama sebebi ortaya çıktı.
Fanatik'in haberine göre Beşiktaş'tan bir süredir parasını alamayan Tolgay Arslan’a söylenen tarihte ödeme yapılmadı. Bunun üzerine Tolgay, kulübü TFF’ye şikayet etti. Beşiktaş da Tolgay'ı maç kadrosuna almadı.
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