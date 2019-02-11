0553 313 94 23

Beşiktaş, yeni transferleriyle çıkışa geçti

- Devre arasında kadrosuna Burak Yılmaz, Shinji Kagawa ve Isimat-Mirin gibi oyuncuları katan siyah-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında etkili performans sergiledi- Devrenin ikinci yarısındaki dört maçta 10 puan toplayan Beşiktaş, üçüncü sıraya kadar yükseldi- Son dört karşılaşmada 12 gol atan siyah-beyazlı ekip, 3 ortalama yakaladı - Yeni transferler Burak Yılmaz ile Kagawa 4 gole katkı yaptı

11 Şubat 2019 Pazartesi 11:53
Beşiktaş, yeni transferleriyle çıkışa geçti


İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Beşiktaş, yeni transferlerinin katkısıyla Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına etkili başlangıç yaptı.

Sezonun ilk yarısındaki 17 maçta 7 galibiyet ve beşer beraberlikle yenilgi sonunda 26 puan toplayan siyah-beyazlı takım, ikinci yarının ilk dört maçındaki etkili performansıyla büyük tırmanış gerçekleştirdi.

Süper Lig'in ilk yarısını yedinci sırada tamamlayan Beşiktaş, ikinci devredeki dört karşılaşmada üç galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan topladı. Böylece puanını 36'ya çıkaran siyah-beyazlılar, üçüncü sıraya kadar yükselmeyi başardı.


- Hücumda daha etkili olmaya başladı


Beşiktaş, kadroya yeni isimlerin katılmasının ardından hücumda daha etkili oynamaya başladı.

Sezonun birinci devresinde 28 gol atan ve 1,6 gol ortalaması yakalayan siyah-beyazlı ekip, ikinci bölümdeki ilk dört karşılaşmada 12 gol atıp üç ortalama yakaladı. Ligin 21. haftası sonunda 40 gole ulaşan Beşiktaş, gol ortalamasını da 1,9'a çıkardı.


- Yeni transferlerden önemli katkı


Beşiktaş'ta yeni transferler Burak Yılmaz ve Shinji Kagawa'nın yanı sıra Nicolas Isimat-Mirin katkılarıyla dikkati çekti.

Siyah-beyazlı ekip, son dört karşılaşmada 12 gol atarken bunların dördünü Kagawa ve Burak Yılmaz ile buldu.

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 6-2 yendiği karşılaşmada oyuna sonradan giren Kagawa iki gol birden attı. Siyah-beyazlı takımın Bursaspor'u 2-0 yendiği karşılaşmadaki iki golü ise Burak Yılmaz kaydetti.

Savunmaya yeni transfer Isimat-Mirin'i monte eden Beşiktaş, defansta da daha başarılı oldu.

Isimat-Mirin'in görev aldığı dört maçta üç gol yiyen siyah-beyazlı takım, bu kategorideki ortalamasını da düşürmeye başladı. Ligin ilk yarısında kalesinde 23 gol gören ve 1,3 ortalama yakalayan Beşiktaş'ın 21. hafta sonunda yediği gol sayısı 26'ya çıktı ve ortalamasını 1,2'ye düşürdü.


- Geçen sezonu hatırlattı


Beşiktaş, 10 puanlık performansıyla geçen sezonun ikinci yarısındaki grafiğini hatırlattı.

Ligde 2017-2018 sezonunun ilk yarısında yine kötü sonuçlar alan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıya ise hızlı başlamış ve ilk dört maçta üç galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan elde etmişti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 11:53
  1. Beşiktaş
  2. Burak Yılmaz
  3. Futbol
  4. Isimat-Mirin
  5. Kagawa
  6. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal'daki çöken binaya ilişkin soruşturma
    1. Kartal'daki çöken binaya ilişkin..
    2. İş Bankası'ndan ihracatçıya "Döviz..
    3. Bim aktüel ürünler bu hafta Bim aktüel..
    4. GÜNCELLEME 2 - Uludağ'da silahlı..
    5. 31 Mart önceci 3 partiye kötü haber!..
    6. Kartal'da çöken binanın enkazındaki..
    7. Sevgilisine hediye alanlara bir hediye..
    8. Fas'ta seçim tartışmaları erken başladı
    9. Marketteki soygun güvenlik kamerasına..
    10. Modern Arapların Türkiye alerjisi!
    11. Denizlere ay yıldız damgası
    12. Soylu açıkladı: Türkiye'ye tuzak kuran..
    13. Galatasaray, iç saha performansında..
    14. Gürsel Tekin DSP'ye mi geçecek? DSP..
    15. Magandalar trafikte dehşet saçtı!..
    16. Türk savaş gemileri Arap Denizi'nde
    17. Ifo Dünya Ekonomi İklimi Endeksi ilk..
    18. İçişleri Bakanı Soylu: "Bir hafta önce..
    19. Babaeski’de eğitim skandalı!
    20. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    AK Parti anket sonuçlarını açıkladı
    AK Parti anket sonuçlarını açıkladı
    Venezuela ordusundan bir hain daha çıktı: Maduro'yu tanımıyorum
    Venezuela ordusundan bir hain daha çıktı: Maduro'yu tanımıyorum
    İşinden kovulan yazar iddialarını yineledi! "Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kuracak"
    İşinden kovulan yazar iddialarını yineledi! "Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kuracak"
    Melih Gökçek'ten flaş açıklama! "Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül'ü harcadı, ama Sarıgül..."
    Melih Gökçek'ten flaş açıklama! "Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül'ü harcadı, ama Sarıgül..."
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait
    Irkçı başbakanı korku sardı: Müslüman nüfus gittikçe artıyor
    Irkçı başbakanı korku sardı: Müslüman nüfus gittikçe artıyor