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Beşiktaş taraftarından Fikret Orman'a tepki!

Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasının 85. dakikasında Beşiktaş tribünleri Başkan Orman’a tepki gösterdi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 08:18
Beşiktaş taraftarından Fikret Orman'a tepki!

Süper Lig'de 12.haftanın kapanış maçında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Sivasspor'a 2-1'lik skorla boyun eğerken siyah-beyazlı taraftarlar, Fikret Orman'ı eleştirdi.

Beşiktaş tribünleri, Sivasspor karşılaşmasının 85. dakikasında Başkan Fikret Orman’ı protesto etti. Dakikalar 85’i gösterdiğinde skor konuk ekibin lehine 2-1’ken Beşiktaş tribünleri ‘Fikret Orman paralar nerede?’ diye tezahürat yaptı.

RUHUNUZ NEREDE
Tribünlerin tezahüratı maç sonuna kadar devam etti. Tribünler ayrıca futbolculara da ‘Ruhunuz nerede’ diye tezahürat yaparak tepki gösterdi. Karşılaşmanın sonlarında ise Beşiktaş taraftarı, Sivasspor’u alkışladı. 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 08:18
  1. Sivas
  2. beşiktaş
  3. fikret orman

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