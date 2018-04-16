Beşiktaş, Süper Lig ekibinin yıldız futbolcusunu transfer ediyor!

Siyah-Beyazlı yönetim Deniz Türüç için sezon sonunda Kayserispor’la masaya oturma kararı aldı. Bu transfer için tüm şartların zorlanacağı öne sürüldü.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Başkan Fikret Orman'ın iyi ilişkiler içerisinde olduğu Kayserispor Başkanı Erol Bedir'le sezon sonunda masaya oturarak resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

GÜNEŞ DE ÇOK İSTİYOR

Yeni sezonda gençleştirilmiş bir kadro kurmaya kararlı olan Beşiktaş Yönetimi'nin Güneş'in de çok istediği Deniz Türüç için şartları zorlayacağı ortaya çıktı.

Kaynak:Takvim