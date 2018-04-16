Beşiktaş, Süper Lig ekibinin yıldız futbolcusunu transfer ediyor!
Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş sürpriz ismi gündemine aldı.16 Nisan 2018 Pazartesi 11:15
Siyah-Beyazlı yönetim Deniz Türüç için sezon sonunda Kayserispor’la masaya oturma kararı aldı. Bu transfer için tüm şartların zorlanacağı öne sürüldü.
RESMİ TEKLİF YAPILACAK
Başkan Fikret Orman'ın iyi ilişkiler içerisinde olduğu Kayserispor Başkanı Erol Bedir'le sezon sonunda masaya oturarak resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
GÜNEŞ DE ÇOK İSTİYOR
Yeni sezonda gençleştirilmiş bir kadro kurmaya kararlı olan Beşiktaş Yönetimi'nin Güneş'in de çok istediği Deniz Türüç için şartları zorlayacağı ortaya çıktı.
Kaynak:Takvim
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