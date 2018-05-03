Beşiktaş sahaya çıkmadı! Derbi iptal edildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki rövanş maçı öncesinde Beşiktaş takımı sahaya çıkmama kararı almıştı...

HAKEM DERBİYİ İPTAL ETTİ...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, siyah-beyazlı takım sahaya çıkmadığı için iptal edildi.

20.36: Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakem heyeti ısınmak için sahaya çıkmaya gerek duymadı. Koridorda 15 dakikalık sürenin geçmesini bekleme kararı aldılar.



20.34: Fenerbahçeli yöneticiler tribünde yerini aldı, skorbord 57. dakikaya ayarlandı.

20:18 Fenerbahçe sahaya çıktı; hakem Mete Kalkavan bekleyeceğini söyledi.

19:58 Fenerbahçeli oyuncular, ısınmak için sahaya çıktı.

19:39: Fenerbahçe'nin maça devam edecek 11'i: Volkan, Hasan Ali, Neustaedter, Skrtel, Mehmet, İsmail, Şener, Giuliano, Josef, Valbuena, Soldado.

19:30: Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması halinde Fenerbahçe, bugün yapmadığı antrenmanı Ülker Stadı'nda yapacak.

19:28 Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman sahaya çıktı.

19:17 Beşiktaş'ta akşam antrenmanı sona erdi, futbolcuların bir bölümü tesislerden çıkış yaptı.

19:07 Fenerbahçe kafilesi, Ülker Stadyumu'na ulaştı.

19:02 Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde Kayserispor maçına hazırlanıyor

18:46 Mete Kalkavan ve yardımcıları şu an itibariyle zemini kontrol etmek için sahaya çıktı.

18:39 Fenerbahçe kafilesi stada doğru hareket etti.

İşte statü : Ziraat Türkiye Kupası Statüsü’nün maça çıkmama durumuyla ilgili verilecek cezaları düzenleyen ilgili maddesinin hükmüne göre siyah-beyazlı ekip bu durumda hükmen mağlup sayılacak. Organizasyondan ihraç edilecek Beşiktaş, gelecek sezon da Türkiye Kupası’na katılamayacak ve kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili de talepte bulunamayacak.

Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler yer alıyor: “Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası’nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası’nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.”