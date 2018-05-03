Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş sahaya çıkmadı! Derbi iptal edildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, siyah-beyazlı takım sahaya çıkmadığı için iptal edildi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 19:32
Beşiktaş sahaya çıkmadı! Derbi iptal edildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki rövanş maçı öncesinde Beşiktaş takımı sahaya çıkmama kararı almıştı...

HAKEM DERBİYİ İPTAL ETTİ...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, siyah-beyazlı takım sahaya çıkmadığı için iptal edildi.

20.36: Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakem heyeti ısınmak için sahaya çıkmaya gerek duymadı. Koridorda 15 dakikalık sürenin geçmesini bekleme kararı aldılar.

20.34: Fenerbahçeli yöneticiler tribünde yerini aldı, skorbord 57. dakikaya ayarlandı.

20:18 Fenerbahçe sahaya çıktı; hakem Mete Kalkavan bekleyeceğini söyledi.

19:58 Fenerbahçeli oyuncular, ısınmak için sahaya çıktı.

19:39: Fenerbahçe'nin maça devam edecek 11'i: Volkan, Hasan Ali, Neustaedter, Skrtel, Mehmet, İsmail, Şener, Giuliano, Josef, Valbuena, Soldado.

19:30: Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması halinde Fenerbahçe, bugün yapmadığı antrenmanı Ülker Stadı'nda yapacak.

19:28 Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman sahaya çıktı.

19:17 Beşiktaş'ta akşam antrenmanı sona erdi, futbolcuların bir bölümü tesislerden çıkış yaptı.

19:07 Fenerbahçe kafilesi, Ülker Stadyumu'na ulaştı.

19:02 Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde Kayserispor maçına hazırlanıyor

18:46 Mete Kalkavan ve yardımcıları şu an itibariyle zemini kontrol etmek için sahaya çıktı.

18:39 Fenerbahçe kafilesi stada doğru hareket etti.

İşte statü : Ziraat Türkiye Kupası Statüsü’nün maça çıkmama durumuyla ilgili verilecek cezaları düzenleyen ilgili maddesinin hükmüne göre siyah-beyazlı ekip bu durumda hükmen mağlup sayılacak. Organizasyondan ihraç edilecek Beşiktaş, gelecek sezon da Türkiye Kupası’na katılamayacak ve kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili de talepte bulunamayacak.

Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler yer alıyor: “Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası’nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası’nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.”

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 19:32
  1. Kayseri
  2. Fenerbahçe
  3. Beşiktaş
  4. beşiktaş derbi
  5. beşiktaş mükmen mağlup
  6. derbi mükmen mağlup
  7. Süper Lig

YORUM YAZ

  • Emin postEmin post14 dk önce
    Ev sahibi ... meselesi zavalli besiktas
  • Ercüment Alkan Ercüment Alkan 34 dk önce
    Aziz yıldırım 'ın bahsettiği tiyatro şu an canlı olarak kadıköy de oynanıyor takipçilerine eski fenerli yorumcu şakşakçılar
  • fanidarfanidar1 sa önce
    bjk nin maca cikmamasini dogru buluyorum. her ne pahasina olursa olsun dik durusu kutluyorum. eger fb hukmen yenik sayilmayacaksa, o zaman macin en azindan yeniden ve tarafsiz bir sahada oynanmasi gerekirdi..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Afrin'den acı haber: Şehidimiz var
  1. Afrin'den acı haber: Şehidimiz var
  2. Havale nöbeti hakkında bilmeniz..
  3. TSK'dan açıklama! ''Şehidimiz var''
  4. Babel'den Fenerbahçe'ye çarpıcı..
  5. Aykut Kocaman: Böyle elemek yerine..
  6. Maça çıkmayan Beşiktaş'ı ağır cezalar..
  7. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi iptal edildi
  8. Adaçaylı bal kabağı çorbası tarifi
  9. Mısır’da 18 Rus kayıp! Güvenlik..
  10. CHP takiyyeye başladı: Muharrem..
  11. YSK Başkanı açıkladı: 3 adayın..
  12. Alman ordusu alarm veriyor!..
  13. "Erbakan olsaydı bunları tokatlardı"
  14. Alışverişin 5 önemli kuralı
  15. İneğini bulan çoban gözlerine inanamadı!
  16. Saadet Partisi'nin standına saldırı!
  17. KKTC tehlikede! Akıncı'nın hamlesinden..
  18. Ege'de 113 göçmen yakalandı
  19. Özel: İlhan ağabey kıymetli bir aday...
  20. Suudi Arabistan'dan Medine'ye skandal..
Kuveyt Türk
Macron'dan savaş çıkaracak gaf: Lezzetli eşiniz...
Macron'dan savaş çıkaracak gaf: Lezzetli eşiniz...
Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Nasıl öldü?
Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Nasıl öldü?
Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı