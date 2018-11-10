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Beşiktaş milli araya moralli girmeyi hedefliyor

Beşiktaş, Süper ligin 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile sahasında karşılaşacak.

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:00
Beşiktaş milli araya moralli girmeyi hedefliyor

Yarın akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve Yaşar Kemal Uğurlu tarafından yönetilecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz yaparken, Özgür Yankaya dördüncü hakem olacak. Siyah beyazlılar son derece istikrarsız bir tablo çizdikleri sezonda milli maç arasına galibiyetle girerek moral depolamak amacında.

DORUKHAN VE TOLGA ZENGİN 2. ŞANSI BULACAK MI?

Genk karşısında 87. dakikaya kadar maçı önde götüren ancak bu dakikada yediği golle beraberliğe razı olan Beşiktaş'ta genel sorunun yine gol sıkıntısı olduğu görülüyor.1-0 kaybedilen M.Başakşehirspor ve berabere kalınan Genk karşılaşmalarında 10'a yakın pozisyonu gole çevirmeyen santraforlar Şenol Güneş'in bu sezonki en büyük sıkıntısı durumunda. Ancak elinde Güven Yalçın'a şans vermek veya Babel'i santrafor oynatmak dışında ekstra alternatifi olmayan Güneş, Sivas'a karşı yine Mustafa Pektemek veya Vagner Love'dan birine şans verecek. Tecrübeli teknik adamın Genk maçında Dorukhan'a yaptığı gibi Sivas karşısında da Güven Yalçın'ı onbire koyması yarının en büyük sürprizi olacak.

13 maç sonra kaleyi devralan ve Belçika deplasmanında çok kritik 2 kurtarışa imza atarak yenilgiyi önleyen Tolga Zengin'in, D.G.Sivasspor maçında da kaleyi koruması bekleniyor.Gökhan Gönül'ün iyileşmesiyle defans hattında sıkıntısı kalmayan Güneş, geri dörtlüyü Gökhan Gönül-Pepe-Vida-Caner Erkin'den oluşturacak. Orta ikilide Atiba'nın yanında oynayacak ismin yine Dorukhan olması hiçte sürpriz olmayacak hatta tüm stat tarafından alkışlanacak bir tercih olacak.Genk maçında oyunda kaldığı süre içinde sahanın en iyilerinden biri olan Dorukhan'ın performansı Şenol Güneş'i de bir hayli memnun etmişti.

Hücum bölgesinde yeri garanti olan iki futbolcudan biri Quaresma, diğeri ise Ryan Babel.10 numara bölesinde oynayacak olan futbolcu ise Oğuzhan ve Ljajic ikilisinden tercih edilecek.Oğuzhan'ın düşük performansı ve tarafatar ile arasındaki soğukluk Ljajic'i bir adım öne çıkarıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in santraforda oynatacağı isim ise büyük ihtimal Mustafa Pektemek olacak.

Beşiktaş'ın D.G.Sivasspor karşısındaki muhtemel onbiri Tolga Zengin - Gökhan Gönül - Pepe - Vida - Caner - Atiba - Dorukhan - Quaresma - Ljajic - Babel - Mustafa Pektemek şeklinde.

3 FUTBOLCU SAKAT 1 FUTBOLCU CEZALI

Beşiktaş'ta Gary Medel geçen hafta M.Başakşehirspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşmüştü.

D.GSivasspor maçında takımını yalnız bırakacak olan Medel'in yanı sıra 3 futbolcu daha kadroda yer alamayacak. Genk maçında sakatlanan Jeremain Lens tedavi ve bireysel çalışma sürecine devam eden Adriano ve Gökhan Töre de maç kadrosunda olmayacak. Beşiktaş'ta ayrıca Caner Erkin Sivas maçı öncesinde 3 sarı kart ile ceza sınırında bulunuyor.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 11:00
  1. Sivas
  2. BEŞİKTAŞ
  3. SÜPER LİG
  4. FUTBOL

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