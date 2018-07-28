Beşiktaş istedi Fenerbahçe transfer ediyor! Premier Lig'in yıldızı Türkiye'ye geliyor...

Fransız basınına yansıyan haberlere göre; Marsilya’nın da transfer listesinde olan Slimani için Sarı-Lacivertliler erken davrandı. Comolli, İngiliz ekip ile direkt olarak bağlantıya geçerek Cezayirli yıldızı satın alma opsiyonlu kiralamak istediklerini iletti. Leicester, bu teklife net olarak cevap vermedi. 2021’e kadar Tilkiler ile sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Newcastle United’da kiralık olarak forma giydi ve 21 maçta 5 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

(Gunes)