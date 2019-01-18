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Beşiktaş, ikinci yarıya 3 puanla başladı

- Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Akhisarspor'a konuk olan Beşiktaş, rakibini 3-1 mağlup etti- Ligde son 2 maçta birer golü VAR kararıyla iptal edilen Dorukhan Toköz, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı

18 Ocak 2019 Cuma 23:05
Beşiktaş, ikinci yarıya 3 puanla başladı


MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın açılış maçında Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, ikinci devreye galibiyetle başladı

Spor Toto Akhisar Stadı'nda konuk olduğu Akhisarspor karşısında 3-0'lık üstünlük yakalayan siyah-beyazlı ekip, Sokol Cikalleshi'nin golüne rağmen sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle puanını 29'a çıkardı.


- Dorukhan Toköz'ün ilk golü


Süper Lig'de üst üste 6. kez ilk 11'de sahaya çıkan Dorukhan Toköz, siyah-beyazlı formayla ilk golüne imza attı.

Genç oyuncu, son golünü geçen sezon Eskişehirspor formasıyla 11 Şubat 2018'de Giresunspor'a karşı kaydetmişti.

Dorukhan Toköz'ün ligin ilk yarısının son 2 haftasında Trabzonspor ve Kasımpaşa ile yapılan maçlarda filelere giden iki topu, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edilmişti.

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından bu sezon ligde 2. golüne imza attı.

Oyuna sonradan giren Cyle Larin ise bu sezon Süper Lig'de ilk golünü kaydetti.

Bu arada, Beşiktaş'ta bu sezon 4. sarı kartını gören Domagoj Vida, cezalı duruma düştü.


- Burak Yılmaz'a protesto


Beşiktaş'ın 45+1. dakikada Burak Yılmaz ile kaçırdığı gol pozisyonu sonrasında bazı taraftarlar "Hırsız Burak" şeklinde tezahürat yaparken, bir grup taraftar da tezahüratı susturmaya çalıştı.

Müsabakada 64. dakikada yerini Cyle Larin'e bırakan Burak Yılmaz oyundan çıktıktan sonra Beşiktaşlı taraftarlar, "Beşiktaş'ta hırsız istemiyoruz." şeklinde tezahüratta bulundu.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 23:05
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