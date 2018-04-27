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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmama kararını KAP'a söyledi

Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmama kararını KAP'a bildirdi

27 Nisan 2018 Cuma 11:00
Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmama kararını KAP'a söyledi

Beşiktaş, yarıda kalan ve TFF tarafından 57. dakikadan itibaren yeniden oynanacağı açıklanan Fenerbahçe maçına çıkmama kararını KAP'a bildirdi.

Siyah - Beyazlılar'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel Futbol takımımız, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacağı açıklanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçına çıkmayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla"

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 11:00
  1. beşiktaş

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