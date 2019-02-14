Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatya Stadı'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Bu sezon ligde üst üste 3 maç kazanamayan siyah-beyazlılar, Antalyaspor ve Bursaspor maçlarının ardından Evkur Yeni Malatyaspor'u da mağlup ettiği takdirde ilk kez peş peşe 3 galibiyet elde edecek. Süper Lig'de 22. haftaya Beşiktaş 36 puan ve 3'üncü, Evkur Yeni Malatyaspor ise 34 puanla 4'üncü sırada girdi. - Quaresma dönüyor Ligin 19. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının son anlarında gördüğü kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen Ricardo Quaresma'nın cezası sona erdi. Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Portekizli futbolcunun yarın oynanacak karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği teknik direktör Şenol Güneş'in kararı sonrası netlik kazanacak. Güneş'in görev vermesi halinde siyah-beyazlı takımdan ayrılması gündemde olan Quaresma 2 haftalık aranın ardından yeniden takımına dönecek. - Dört futbolcu ceza sınırında Beşiktaş'ta Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Adem Ljajic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek. - Oğuzhan forma giyemeyecek Gözünde sorun yaşayan Oğuzhan Özyakup'un yarın oynanacak mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Sağ göz korneasında tespit edilen enfeksiyon nedeniyle antrenmanlara çıkmayan ve 2-3 gün dinlendirileceği açıklanan Oğuzhan'ın yarın oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

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