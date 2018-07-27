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Beşiktaş, Enzo Roco'yu resmen açıkladı!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Enzo Roco transferini resmen açıkladı.

27 Temmuz 2018 Cuma 19:48
Beşiktaş, Enzo Roco'yu resmen açıkladı!

Beşiktaş'ın sözleşme imzalamak için İstanbul'da getirdiği Roco, siyah-beyazlı formayı giydi.

"BEŞİKTAŞ'IMIZA HOŞ GELDİN ROCO"

Siyah-Beyazlı ekibin sosyal medya hesabından Şilili oyuncunun Beşiktaş formalı fotoğrafları yayınlanarak, "Beşiktaş'ımıza hoş geldin Roco" notu düşüldü.

 

UMUT NAYIR DA SİYAH BEYAZLI FORMAYI GİYDİ

Öte yandan yeni transfer Umut Nayir de siyah-beyazlı formayı giydi. 25 yaşındaki futbolcu için de fotoğraf paylaşılarak "Beşiktaş'ımıza hoş geldin Umut Nayir" notu paylaşıldı.

 

ENZO ROCO KİMDİR?

16 Ağustos 1992 tarihinde Şili'de dünyaya geldi. CD Universidad Catolica, Elche, Espanyol ve Cruz Azul takımlarında forma giydi.

Şili milli takımı ile 18 maça çıkan defans oyuncusu, 2016 yılında Copa America şampiyonluğu yaşadı.

UMUT NAYIR KİMDİR?

28 Haziran 1993 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Ankaragücü takımlarında forma giydi.

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasıyla 14 gol kaydeden Umut Nayir yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 19:48
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Kayseri
  4. Ankara
  5. Malatya
  6. Şili
  7. Malatyaspor
  8. Ankaragücü

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