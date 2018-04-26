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Beşiktaş divan kurulu "derbiye çıkmayalım"

Beşiktaş divan kurulunda üyeler 57. dakikadan devam edilmesine karar verilen derbiye çıkılmamasını istedi. Yönetim oylama isteyecek.

26 Nisan 2018 Perşembe 16:42
Beşiktaş divan kurulu "derbiye çıkmayalım"

Beşiktaş'taki kritik divan toplantısında siyah-beyazlıların Türkiye Kupası'nda 57. dakikadan itibaren oynanmasına karar verilem Fenerbahçe maçı görüşülüyor. Divan kurul üyeleri yönetimden Fenerbahçe maçından çıkılmamasını istedi. Ali Rıza Dizdar tahkime başvurulması gerektiğini ifade etti. Yönetim oylama istetecek .

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman divan kurulunda yaptığı açıklamada; "Karar Fikret Orman yönetiminin değil, Beşiktaş camiasının verdiği karar olmalıdır. Niye seyircisiz maça devam ediliyor? Doğal afet yok, bir şey yok. Maç neden tatil edildi, neden kaldığı dakikadan devam edecek? TFF'nin kararı hiçbir hukuk temeline dayanmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 16:42
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