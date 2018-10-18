Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Lime lime doğrandık!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Merkez Hakem Kuruluna (MHK) yaylım ateşi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında VAR (Video Yardımcı Hakem) teknolojisine rağmen Beşiktaş'ın puan kaybettiğini söyleyen siyah-beyazlıların patronu, MHK'ye yüklenmeye devam etti. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun iyi niyetinden şüphe etmemesine rağmen haklarının yendiğini söyleyen Başkan Orman "Ama bir gerçek var ki federasyonda Beşiktaşlılar fazla diye bir algı oluşturuldu. TFF Başkanı ve yöneticileri ağırlıkta olunca Beşiktaş lime lime doğranmaya başlandı" dedi.

Torunoğulları cevabı

Göztepe’ye bilenen Beşiktaş, U21 takımıyla yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazandı. Karşılaşmada tek gol Ricardo Quaresma’dan geldi. Adem Ljajic, maçın ilk 15 dakikasında oynarken, daha sonra ağrıları arttığı için riske edilmedi. İkinci yarıda darbe alan Love da tedbir amaçlı kenara alındı. Sol dizinde ödem oluşan Adriano ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Karius'un millî hayali

İngiltere Premier Ligi takımı Liverpool'dan 2 sezonluğuna kiralanan ve Beşiktaş'ta başarılı bir grafik ortaya koyan Loris Karius, Almanya Millî Takımı’na seçilmenin hayalini kuruyor. Beşiktaş'ta form tutmaya başlayan tecrübeli kaleciyi Alman yetkililerin de yakından takip ettiği öğrenildi.

Oynamak istiyorum

Siyah-beyazlılarda Göztepe maçı öncesinde yeni transfer Adem Ljajic'ten fedakarlık... Sakatlığı bulunan ve MR sonuçlarının iyi çıkmasının ardından takımla çalışmalara katılan Bosna asıllı futbolcu, hafta sonunda görev almak istediğini söyledi. Futbolcu sağlığını ön planda tutan teknik direktör Şenol Güneş, Ljajic'e temkinli yaklaşsa da 10 numaranın hırsı ve isteği sevindirdi. Bir an önce beklentileri karşılamak isteyen Ljajic'in 11'den uzak kalmak istemiyor ve form tutmaya çalışıyor. Futbolcu kazanımında usta olan Şenol Hoca da, Adem'e saha içinde sınırsız özgürlük veriyor ve sorumluluk almasını istiyor. Teknik ekip her maçta uzaktan şutlar atan Ljajic'in bir gol atmasının kendine olan güveni artıracağını düşünürken oyuncunun da idmanlarda bu konuda ekstra çalışmalar yaptığı belirtiliyor. 27 yaşındaki oyuncu şu ana kadar siyah-beyazlı formayı 8 maçta giydi ve sadece 1 asist yaptı.