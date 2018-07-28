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Beşiktaş-B36 Torshavn rövanşının bilet ücretleri

Beşiktaş ile Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçının bilet fiyatları belli oldu.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:29
Beşiktaş-B36 Torshavn rövanşının bilet ücretleri

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta 2 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak müsabakanın biletleri, 30 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da satışa çıkarılacak.

Karşılaşma için tribünlerde 1. kategori 245, 2. kategori 225, 3. kategori 205, 4. kategori 195, 5. kategori 165, 6. kategori 150, 7. kategori 100 ve 8. kategori biletleri 90 liradan satışa sunulacak. VIP tribünü ve 1903 A-E blokları 680, 1903 B-D blokları 750 lira, 1903 C blok bileti de 800 liradan satılacak. 

Beşiktaş, deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:29
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