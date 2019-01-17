Beşiktaş, Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Siyah-beyazlı ekibin Akhisarspor maçı kadrosunda Burak Yılmaz ile Isimat-Mirin de yer aldı

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