Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı Beşiktaş, Medipol Başakşehir'den teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı.

TRTSpor'un haberine göre Beşiktaş, Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıntılar geliyor....

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.