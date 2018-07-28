Beşiktaş 18 yaşındaki yıldızı transfer ediyor! Menajerleri görüşmeye başladı...

GELECEĞİN BEŞİKTAŞ’I

BEŞİKTAŞ Transfer Komitesi, orta saha transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldı. Norveç’in Stabaek takımında forma giyen 18 yaşındaki “wonderkid”, yani harika çocuk Hugo Vetlesen için menajeriyle temasa geçildi. Hem bugünün şampiyon kadrosunu hem de geleceğin Beşiktaş’ını oluşturmak isteyen Siyah-Beyazlı yönetim, futbolcu izleme komitesinin raporu doğrultusunda, 2000 doğumlu orta saha oyuncusunun transferi için girişimlerini sürdürüyor.

REAL MADRİD’İN İZİNDE

Son dönemde Norveç Ligi’nden Süper Lig’e Badou N’Diaye ve Osmanlıspor’lu Lumanza gibi çok yetenekli ve maliyeti oldukça uygun oyuncular gelmişti. Real Madrid’in 16 yaşında bulup keşfettiği Martin Odeegard örneğini gösteren Siyah-Beyazlı yöneticiler de “Hugo, yaşına göre çok olgun bir çocuk. 1.75 boyunda ve görünüşü de yetişkin bir futbolcu gibi. Oğuzhan ve Tolgay’ı andıran bir tarzı var. Guti hocamız izledikten sonra kararımızı vereceğiz” şeklinde görüş belirtiyor.

GUTİ’NİN ELİNDEN GEÇECEK

VETLESEN’İ izleyen scout ekibinin raporunda ise şu ifadelerin yer aldığı aktarıldı: “Merkez orta sahada savunmadan topu ilk alan, oyun aklı ve görüşü çok iyi olan, hızlı düşünüp hızlı uygulayabilen, iyi seviye top tekniğine ve pasör özelliğine sahip, gerektiğinde topla alanı geçebilen ancak fiziksel olarak gelişmesi gereken bir oyuncu. Pas isabet oranı yüzde 84… Maç başına 4.1 dripling ortalaması var. Bu özelliklerini Guti gibi bir ustayla daha da ileri taşıyabilir.”

(Gunes)