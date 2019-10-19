0553 313 94 23

Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye AB’ye alınmadıktan sonra Türkiye’nin git gide İslami bir ülke inşa ettiğini ve bunun kendileri için kötü bir durum olduğunu söyledi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 12:16
Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’ye dair konuştu.

Berlusconi, 2003'te Avrupa Birliği'ne (AB)'ye başvurması için Erdoğan’ı kendisinin ikna ettiğini söyledi. Berlusconi, "Ama sonra bazı Avrupalı liderler ve ülkeler 'Hayır' dedi. Bu bir hataydı" dedi.

Erdoğan bir anket yaptırmıştı, Türklerin yüzde 63'ü Avrupa'ya katılmak istiyordu” diye konuşan Berlusconi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bu olmadı ve Erdoğan başka yöne döndü. Bir nevi Osmanlı İmparatorluğu'nu hatırlatan bir şey inşa etme niyetini kafasına koydu."

Berlusconi bu açıklamaları, Perugia kentinde katıldığı bir etkinlik sırasında gazetecilerin Suriye ve Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili sorularını cevaplarken yaptı:

“Bu bizim açımızdan iyi değil”

Mepa News’teki habere göre, iktidardayken Türkiye'nin AB üyeliğine destek veren liderlerden olan Berlusoni, Türkiye'nin bugünkü konumundan da, üyeliğe karşı çıkan "Avrupalı sözde liderleri" sorumlu tuttu:

"NATO'nun önemli bir askeri gücü olan, Asya ile Avrupa arasında, Batı ile Doğu arasında yer alan Türkiye bugün Batılılaşmak yerine gittikçe İslami bir ülkeye dönüşüyor, bu bizim açımızdan yakınında bulunmak için iyi bir şey değil. Yine alışıldığı gibi Avrupalı sözde liderler hata etti. Avrupa'da ve dünyada lider sayısı gerçekten az."

Berlusconi geçen hafta sonu da Suriye konusunda yine benzer bir değerlendirme yapmış ve "Eğer Türkiye'nin AB'ye katılımı konusunda işler benim yönlendirdiğim gibi gitseydi, bu gerçekleşseydi bugün bunlar yaşanmazdı" demişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 12:16
  1. Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YPG/PKK Ermeni kilisesini de karargah olarak kullandı
    1. YPG/PKK Ermeni kilisesini de karargah..
    2. Ermeni kilisesinden Türk askerine..
    3. Vergi uygulamalarında yeni dönem
    4. 'İstanbul'da üretip 230 noktaya sattık'
    5. 4 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar..
    6. “Barış istiyor”dunuz, “Akan su değil,..
    7. İdrar rengi neden koyulaşır?
    8. Eski hakem Erman Toroğlu: Eski Fatih..
    9. Rus Büyükelçi'nin 'Kur'an-ı Kerim'..
    10. Erdoğan "abim" dediği isim için..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması..
    12. Bomba iddia! Ryan Babel..
    13. Atatürk Havalimanı'nda bırakılan..
    14. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    15. Erdoğan uyardı: "Adı Ahmet ama..
    16. 3 yıl çalışan ne kadar tazminat alır?..
    17. ABD'de havaalanında can pazarı! Ölü ve..
    18. Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması!..
    19. Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat..
    20. Almanya'da büyük kriz!
    21. YPG/PKK Ermeni kilisesini de karargah..
    22. İstanbul'da esrarengiz olay! Çin'den..
    23. Fırat'ın doğusunda teröristlerin..
    24. 158 kilogram zehir metropollere sevk..
    25. 2 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar..
    26. Baraj çöktü: 13 kişi öldü, 15 kayıp
    27. Anlaşma sonrası teröristlerden taciz..
    28. 'Barış Pınarı' enerji altyapılarının..
    29. Rusya'da baraj çöktü: 13 ölü
    30. Türkiye ve Suriye’nin geleceği için..
    David Rothschild'den dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti
    David Rothschild'den dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti
    ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
    ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
    Türkiye ve ABD anlaştı! Rusya'dan flaş çağrı
    Türkiye ve ABD anlaştı! Rusya'dan flaş çağrı
    ABD ile anlaşması soruldu, hazırlıksız yakalandı!
    ABD ile anlaşması soruldu, hazırlıksız yakalandı!
    Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı
    Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2019
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek
    İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!
    İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!