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Benmari usulü eritme ya da pişirme nasıl uygulanır?

Benmari usulü eritme ya da pişirme nasıl yapılır?

03 Eylül 2018 Pazartesi 21:18
Benmari usulü eritme ya da pişirme nasıl uygulanır?

Mutfağa girdiğimizde yemek yapmamızı kolaylaştıran bir yöntem de; benmari usulü eritme veya pişirme.

BENMARİ USULÜ NASIL YAPILIR?

1- Bir tencerenin içine yarıyı geçmeyecek şekilde su ekleyin.

2- Tencerenin içine dibi tencerenin dibine değmeyecek ısıya dayanıklı bir kap daha koyun.

3- Üstteki kaba eriteceğiniz veya pişireceğiniz malzemeyi ekleyin.

4- Kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirme ya da eritme işlemini yapın.

NOT: Eritme yaptığınız kabın ısıyı çabuk ileten bir kap olmamasına dikkat edein.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 21:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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