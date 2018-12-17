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Benfica'dan Galatasaray değerlendirmesi

- Benfica Kulübü Dış İlişkiler Sorumlusu Anderson Luis da Silva:"Galatasaray çok zorlu bir deplasman ama bunu kaldıracak düzeydeyiz"

17 Aralık 2018 Pazartesi 18:56
Benfica'dan Galatasaray değerlendirmesi


MADRİD (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi olan Benfica'nın dış ilişkiler sorumlusu Anderson Luis da Silva, "Galatasaray çok zorlu bir deplasman ama bunu kaldıracak düzeydeyiz." dedi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimine katılan Luis da Silva, daha sonra Benfica kulüp televizyonuna yaptığı değerlendirmede "Türkiye'ye geri dönüyoruz. Galatasaray, Benfica gibi Şampiyonlar Ligi'nden geliyor. Bu maça iyi hazırlanmalıyız. Galatasaray çok zorlu bir deplasman ama bunu kaldıracak düzeydeyiz. Daha önce bu takımla karşılaştık ve İstanbul'da ne tür bir ortamda sahaya çıkacağımızı biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çok zor olacak ama Benfica her zaman tura inanıyor." diyen Luis da Silva, tüm güçleriyle bu turu geçmeye konsantrasyon sağlamaları gerektiğini kaydetti.

Futbolculuk kariyerinde Benfica'da 15 yıl forma giyen ve takım kaptanlığı da yapan "Luisao" lakaplı Luis da Silva ayrıca, kendisinin de gol attığı Galatasaray'a karşı oynadıkları maçı hatırlattı. Luisao, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Kasım 2015'te Lizbon'da Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçta attığı golün ve galibiyetin kendisi için çok önemli olduğunu, hafızasında bu maçın hep kalacağını söyledi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 18:56
  1. Benfica Kulübü Dış İlişkiler Sorumlusu Anderson Luis da Silva
  2. Galatasaray-Benfica eşleşmesi
  3. UEFA Avrupa Ligi

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