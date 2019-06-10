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Ben aldırmak için hangi bölüme gidilir | Ameliyatsız ben aldırma işlemi nasıl yapılır?

Vücutta yer alan benler ameliyat edilerek doğal görünüme kavuşabilir. Benler ameliyat edilmeli mi gibi düşüncelere sahip olanlar bu haberimizde cevap buluyor. Halk arasında benleri aldırmayın aldırırsanız kanser olursunuz sözünün doğru olmadığı uzmanlar tarafından açıklanmakta. Ameliyatsız ben aldırma işlemi nasıl yapılır? Ben aldırmak için hangi bölüme gidilir? ben aldırma kim yapar? Ben aldırma zararları, lazerle ben aldırma zararları neler?

10 Haziran 2019 Pazartesi 19:09
Ben aldırmak için hangi bölüme gidilir | Ameliyatsız ben aldırma işlemi nasıl yapılır?

Vücutta yer alan benler ameliyat edilerek doğal görünüme kavuşabilir. Benler ameliyat edilmeli mi gibi düşüncelere sahip olanlar bu haberimizde cevap buluyor. Halk arasında benleri aldırmayın aldırırsanız kanser olursunuz sözünün doğru olmadığı uzmanlar tarafından açıklanmakta. Ameliyatsız ben aldırma işlemi nasıl yapılır? Ben aldırmak için hangi bölüme gidilir? Ben aldırma kim yapar? Ben aldırma zararları, lazerle ben aldırma zararları neler?

Yüzde, boyunda ve ensedeki benlerin kuaför gibi yerlerde uzman olmayan kişilere "iple boğularak" aldırılması yönteminin insan sağlığı için tehlike oluşturduğu, bunun yerine doktor müdahalesinin tercih edilmesi gerektiği belirtildi.

Ben aldırma zararları neler?

Uzmanlar, yaptığı açıklamada, bazı vatandaşların vücutlarının çeşitli bölgelerinde çıkan benleri tıbbi operasyon yerine kuaförde aldırmayı tercih ettiklerini söyledi. Bu uygulamanın çok yanlış olduğunu belirten uzmanlar, bu müdahaleler sonrasında çok sayıda kişinin sıkıntı yaşayarak kendilerine müracaat ettiğini anlattı.

Uzmanlar, "et beni" ve diğer benlerin birbiriyle karıştırıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Vücudumuzu tanımıyoruz. Yüzümüzde, ense ve boyunda çıkan benlerin sadece görsel olarak güzel durmadığını düşünüp gidip kuaföre aldırıyoruz. Bu yüzden de sonrasında problemler yaşıyoruz. Benlerin renkleri, boyutları, sayıları çok önemli. Bir uzmanın müdahale etmesi gerekirken, 'iple boğmak' suretiyle ben aldırmak çok tehlikeli. Doktora ulaşmak bu dönemde çok basit. Tedavi yöntemleri çok basit. Bizim toplumumuzda yanlış bir inanış var. 'Tene bıçak dokunursa o yara iflah etmez' derler. Halbuki bu düşünce çok yanlış. Biz uzmanlar, gerek duyulmadığı takdirde elbette operasyon yapmıyoruz. Ayrıca bir benin bizim yapacağımız operasyonla alınması, 'iple boğarak' alınmasından çok fazla güvenilir. Sağlığı riske atmamak gerekiyor."

Benleri kimeler alır?

Uzmanlar, yüzde çıkan benlerin sıkılmasının çok yanlış olduğunu belirterek, "Vatandaşlar böyle durumlarda doktora danışmalı çünkü eğer bense vücutta çıkan, biz bile ellemiyor hastayı plastik cerrahına yönlendiriyoruz. Benleri kökleriyle birlikte plastik cerrahlar alabilir. Bizler sadece 'skin tag lezyonları'nı alıyoruz. Benlerin uzman tarafından alınmaması ciddi sorunlara yol açabilir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 19:09
  1. Ameliyatsız ben aldırma işlemi nasıl yapılır?
  2. Ben aldırmak için hangi bölüme gidilir?
  3. Ben aldırma kim yapar?
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