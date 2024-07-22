Belli ki birileri bizi ruhen teslim almak için fabrika ayarlarımızla oynuyor! Fırsat verme Allahım

Yüksel Aytuğ, dünya çapında yaşanan dijital felaketi köşesine taşıdı. Aytuğ, Trump suikastı, Yemenli Husiler'in saldırıları ve nükleer savaş tehditleri gibi olayların ardından bu felaketin de insanların sinirlerini yıprattığını belirtti. Aytuğ, dijital saldırıların, dünyayı kapatma düğmesi gibi tek bir tuşla felç edebileceğini vurguladı. Aytuğ, Sabah gazetesindeki yazısında bu tür olayların insanları ruhen teslim almaya yönelik olduğunu ifade etti. Aytuğ, şunları kaydetti:

"Cuma sabahı bankamdan havale yapmak için tam 45 dakika ekranla cebelleşmek zorunda kaldım. Sonradan ortaya çıktı ki, dünya çapında dijital bir felaket yaşanıyormuş.

Oysa daha Trump suikastını, Yemenli Husiler'in Tel Aviv'i bombalamasını, İsrail'in kendine yeni hedef olarak Ürdün ve Hizbullah'ı seçmesini, Putin'in hemen her gün dünyayı nükleer savaşla tehdit etmesini, Yunan Savunma Bakanı'nın Ege'de savaş çığırtkanlığı yapmasını, Covid'in yeni varyantının yine pandemiye yol açma ihtimalini hazmedememiştik...

Sizi bilmem ama ben bir gazeteci olarak bile felaket gündemine yetişemiyorum. Başımıza göktaşı mı düşecek? ABD ile Çin savaşa mı tutuşacak? Üçüncü Dünya Savaşı mı yoksa Amerikan İç Savaşı mı daha önce başlayacak? Ege'de sular ısınacak mı? Yoksa beklenen 7 buçuk şiddetindeki depreme mi kurban gideceğiz? Salgın yüzünden yine evlere mi kapanacağız? Yarın sistemler kilitlendiğinde bankadan paramızı çekemeyecek miyiz?..

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Daha sayarım da (...) içinizi iyice kasvet bağlasın istemiyorum.

Özellikle siber savaş kaynaklı "felç etkisi" dünyayı bekleyen en büyük tehlike. Son olayla bu artık açıkça belli oldu. Yazılım ürünleri servis eden şirket "güncelleme" adı altında tek bir tuşa dokunduğunda birbirine göbekten bağlı sistemler domino taşı gibi birbiri ardına yıkılıyor. Yani "dünyanın kapatma düğmesi" adamın birinin elinde...

Ama artık yeter... Bu kadar gerginliğe taş olsa orta yerinden çatlar. Belli ki birileri bizi ruhen teslim almak için fabrika ayarlarımızla oynuyor.

Fırsat verme Allah'ım..."