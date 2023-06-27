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Kadın - Aile Belkide böyle hiç denemediniz çilek reçeli! Türk yapımı: Kahvaltıda bunlardan kullanın, çabuk bozulmuyor
Kadın - Aile

Belkide böyle hiç denemediniz çilek reçeli! Türk yapımı: Kahvaltıda bunlardan kullanın, çabuk bozulmuyor

Yeniakit Publisher
2023-06-27 22:44:00 - 2023-06-27 22:45:19
Belkide böyle hiç denemediniz çilek reçeli! Türk yapımı: Kahvaltıda bunlardan kullanın, çabuk bozulmuyor

Çilek reçeli yaparken bilmeniz gereken püf noktalar! Çilek reçeli yapmak için küçük ve kokulu çilekleri tercih etmelisiniz. Reçel, hatta diyet reçel dahil ( diyet reçel vücudu kandırmaktır. İntikamı tatlı krizi ile olur).

Belkide Böyle Hiç Denemediniz Çilek Reçeli Tarifi İçin Malzemeler
1 kilo çilek
500 gram şeker tozu
1 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tereyağı
5 6 limon suyu

Belkide Böyle Hiç Denemediniz Çilek Reçeli Tarifi Nasıl Yapılır?

Önceden çilekleri temizleyelim eğer büyükse kesebilirsiniz. Toz şeker üzerine döküp bir gece sulanmasını bekleyelim.
Sabah erkenden sulanan çilekleri süzgeçten süzün 1 su bardağı suyu da ilave edin ocağa koyun kaynamaya yakın limon suyunu ilave edelim.
Tam 30 dakika pişirin sonra çileklerinizi ve tereyağını ilave edin 15 dakika daha pişirin böylece hem koyu kıvamda hemde çilekler erimeden diri kalıyor.
Sıcak sıcak kavanoza koyup ters çevirip bir gece bu şekilde bekletin sonra raflara kaldıralım.

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