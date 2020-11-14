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Aktüel Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi
Aktüel

Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi

Bursa'nın Orhaneli İlçe Belediye Başkanı Ali Aykurt, trafik kazası geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 22:02:00 -
Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi

Bursa'nın Orhaneli İlçe Belediye Başkanı Ali Aykurt, otomobiliyle park halindeki kamyona çarparak yaralandı.

Aykurt yönetimindeki 16 AK 543 plakalı otomobil, Nilüfer İlçesi Orhaneli-Bursa yolunun Çamlıca mevkisinde, H.A'nın yol kenarına park ettiği tomruk yüklü 16 N 2648 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, Başkan Aykurt yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aykurt'u Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Aykurt'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Doğru, hastane ziyaretinin ardından gazetecilere, Aykurt'un hastanede tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Tomografi sonucunu beklediklerini ve durumunun iyi olduğunu bildiren Doğru, "Başında dikişler var. Bilinci yerinde. Genel sağlık durumu iyi. Ancak başında darbeden dolayı ağrı var ve mide bulantısı olduğunu söyledi. Başkan arabada tek başınaymış. Allah’tan yanında kimse yokmuş çünkü otomobilin sağ tarafı fazla hasar görmüş. Orhaneli’den Bursa’ya bir görüşmesi olduğu için geliyordu." dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Başkan Ali Akyurt'a geçmiş olsun ziyareti yaptı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Vali Canbolat, başkanın bir kamyona arkadan çarparak trafik kazası geçirdiğini ifade etti.

Kendisini ziyaret ederek gördüğünü söyleyen Canbolat, "Doktorlardan aldığımız bilgiye göre genel sağlık durumu iyi. Baş travması nedeniyle tedbir amaçlı bu gece hastanede tutulacak. Allah bütün hastalarımıza şifa versin." ifadelerini kullandı.

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