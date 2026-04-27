Belediye aracıyla çarpışmıştı! 495 gün sonra yaşamını yitirdi
Mardin’in Derik ilçesinde 2024 yılında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki İbrahim Kaya, 495 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Genç sürücü son yolculuğuna Söğütüzü Mahallesi’nde uğurlandı.
Kaza, 18 Aralık 2024’te akşam saatlerinde Derik ilçesi Kale Mahallesi Amed Caddesi’nde meydana geldi. Derik Belediyesi’ne ait yol temizleme aracına, İbrahim Kaya yönetimindeki 09 AT 549 plakalı otomobil çarptı.
Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Kaya, ağır yaralandı. İbrahim Kaya sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da kent merkezindeki özel bir hastaneye sevk edildi.
Tedavisi süren İbrahim Kaya, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. İbrahim Kaya’nın cenazesi, hastane morgundan teslim alınarak Söğütüzü Mahallesi aile mezarlığında toprağa verildi.