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Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 46 bini geçti

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 809 artarak 46 bin 134'e ulaştı.

2020-04-26 13:31:00 -
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 46 bini geçti

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 204 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 368 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 43 azalarak 891'e gerilediği de vurgulandı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 809 artarak 46 bin 134'e çıktığı aktarılan açıklamada, 178 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 7 bin 94'e yükseldi. Bunların yüzde 45'i hastanelerde, yüzde 53'ü ise huzurevlerinde vefat etti.

 

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