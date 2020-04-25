Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 45 bini geçti

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 217 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 295 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 36 azalarak 934'e gerilediği de vurgulandı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1032 artarak 45 bin 325'e çıktığı aktarılan açıklamada, 241 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 6 bin 917'ye yükseldi. Bunların yüzde 46'sı hastanelerde, yüzde 53'ü ise huzurevlerinde vefat etti.

Danimarka’da ölen 403 kişinin 133'ü huzurevi sakini

Danimarka’da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 403 kişinin 133'ünün huzurevinde kalanlar olduğu bildirildi.

Devlet Serum Enstitüsünün yayınladığı rapora göre, ülkedeki 932 huzurevinde 3 bin 414 kişiye Kovid-19 testi yapıldı. Testlerde 88 huzurevinde yaşayan 425 kişide Kovid-19 tespit edildi. Testi pozitif çıkanlardan 133'ü 1 aylık dönemde hayatını kaybetti.

Raporda, testi pozitif çıkan huzurevi sakinlerinin yaş ortalamasının 81 olduğu kaydedildi. Raporda, Danimarka genelindeki 932 huzurevinde yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı belirtildi.

Ülkede açıklanan son resmi rakamlara göre, 125 bin 329 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, 8 bin 210 kişide virüs tespit edildi, 5 bin 526 kişi virüsten iyileşti. Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise 403 oldu.