0553 313 94 23

Bel fıtığı hareketleri! Bel fıtığı egzersizleri nelerdir?

Bel fıtığı toplumumuzda yaygın olan bir sağlık sorunudur. Bel fıtığının sebep olduğu belirtileri en aza indirmek için fizik tedavi uygulaması gerçekleştirilir. Peki, uzmanlar bel fıtığı bulanan kişilere hangi hareketleri yapmalarını öneriyor. İşte, bel fıtığı egzersizleri nelerdir?

05 Eylül 2019 Perşembe 12:25
Bel fıtığı hareketleri! Bel fıtığı egzersizleri nelerdir?

Bel fıtığı nedir?

Bel fıtığı: Bel omurları arasında destek görevini yapan kıkırdak dokunun çeşitli nedenlerle yırtılarak omurilikten çıkan kalçaya ve bacağa yayılan sinirlere baskı yapmasına bel fıtığı denir. Uzun süre oturarak çalışma, aşırı kilo, hareketsizlik ve ağır kaldırma bel fıtığına yol açar.

Bel fıtığı hareketleri! Bel fıtığı egzersizleri nelerdir?

Uzmanlar mutlaka bel fıtığı olan kişilerin egzersiz yapmasını öneriyor. İşte, bel fıtığı olan kişilere önerilen hareketler.

Not: Uzmanınıza bu hareketleri danışmadan kesinlikle uygulamayın.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:25
  1. Bel fıtığı hareketleri!
  2. Bel fıtığı egzersizleri nelerdir?
  3. fıtık başlangıcı egzersizleri
  4. beli rahatlatan hareketler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa itfaiyesi her duruma hazırlıklı
    1. Manisa itfaiyesi her duruma hazırlıklı
    2. MÜSİAD Başkanı Poyraz’dan enflasyon..
    3. Yeni Malatyaspor, Ankaragücü maçıyla..
    4. Altın fiyatları
    5. Geleneksel okçulukta aday hakem kursu..
    6. "Mısır'da 130 kişi açlık grevinde!"
    7. Diyanet Kuran öğretici alımı 2019
    8. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    9. ESKÜDER’den Şeker Mahallesi Muhtarı..
    10. Afrikalı 3 milyarder kıtanın..
    11. Trabzonspor'da Getafe maçının programı..
    12. Şehitkamilli kadınlar önce öğreniyor..
    13. Enez'de 70 düzensiz göçmen yakalandı
    14. Mersin İŞKUR’dan MEGİP kapsamında..
    15. Faruk Çelik’ten bomba açıklamalar
    16. Kocaeli sahillerinden 53 ton yosun..
    17. Pençe Harekatı'yla koordineli olarak..
    18. Göztepe’nin yenileri formayı kapamadı
    19. Adnan Polat: “Mustafa Cengiz tam gaz..
    20. Teröre karşı duruşuyla CHP’ye solculuk..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe