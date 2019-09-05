Bel fıtığı hareketleri! Bel fıtığı egzersizleri nelerdir? Bel fıtığı toplumumuzda yaygın olan bir sağlık sorunudur. Bel fıtığının sebep olduğu belirtileri en aza indirmek için fizik tedavi uygulaması gerçekleştirilir. Peki, uzmanlar bel fıtığı bulanan kişilere hangi hareketleri yapmalarını öneriyor. İşte, bel fıtığı egzersizleri nelerdir?

Bel fıtığı nedir? Bel fıtığı: Bel omurları arasında destek görevini yapan kıkırdak dokunun çeşitli nedenlerle yırtılarak omurilikten çıkan kalçaya ve bacağa yayılan sinirlere baskı yapmasına bel fıtığı denir. Uzun süre oturarak çalışma, aşırı kilo, hareketsizlik ve ağır kaldırma bel fıtığına yol açar. Bel fıtığı hareketleri! Bel fıtığı egzersizleri nelerdir? Uzmanlar mutlaka bel fıtığı olan kişilerin egzersiz yapmasını öneriyor. İşte, bel fıtığı olan kişilere önerilen hareketler. Not: Uzmanınıza bu hareketleri danışmadan kesinlikle uygulamayın.

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